فالكاو على بُعد خطوة من الهلال السعودي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اقتراب الكولومبي الدولي رادميل فالكاو مهاجم جلطة سراي التركي من الانتقال إلى الدوري السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وأنتقل فالكاو إلى جلطة سراي في صيف عام 2019 حيثُ وقع على عقدٍ يمتد حتى يونيو 2022 بعد قدومه من موناكو الفرنسي الذي قضى في صفوفه 3 مواسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عرض ضخم من السعودية يُقرب فالكاو من الرحيل عن جلطة سراي التركي خلال صيف 2020.

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وأشارت “ماركا” بناءًا على تقرير صحيفة “فوتوماك” التركية إلى أن فالكاو هو هدف نادي الهلال ليكون بدلاً من المهاجم الفرنسي الحالي بافيتيمبي جوميز، والذي ينتهي عقده في يونيو 2020.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن نادي الهلال جاهز لتقديم مبلغ 12 مليون يورو سنويًا للاعب فالكاو أي أكثر من ضعف ما يتقاضاه مع ناديه الحالي.

ويعد قدوم فالكاو إلى الهلال هو نهاية تجربة “الأسد” الفرنسي جوميز الذي سجل 16 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال 22 مباراة بقميص الزعيم هذا الموسم بمختلف البطولات.

وخاض فالكاو هذا الموسم بقميص نادي جلطة سراي 15 مباراة بمختلف البطولات وسجل خلالها 6 أهداف أي بمعدل هدف كل 160 دقيقة.

والجدير بالذكر أن فالكاو يملك مسيرة كروية مميزة من ريفر بليت وبورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد مرورًا بمانشستر يونايتد ثم موناكو وتشيلسي.