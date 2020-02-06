شكرا لقرائتكم طنطا ضد المصرى.. ثنائية أبناء السيد البدوى تهزم هدف البورسعيدية بالشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم فريق طنطا على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة هدفين مقابل هدف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهم حاليا ضمن الجولة الـ16 من عمر الدورى المصرى والتى يستضيفها ستاد السويس ، وأحراز إسلام فؤاد مهاجم طنطا هدفين فى الدقيقة 20 و 36 ثم تمكن محمد جابر من تقليص الفارق لفريق المصرى البورسعيدى عقب دقيقة واحدة.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين و التى ظهرت رغبة قوية من تحقيق الفوز و حصد الثلاث نقاط .

وجاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال كالتالى :

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سمبوري، كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى

وأمامهما الرباعي: أحمد عادل "ميسي"، حسين رجب، حسن علي، محمد جابر

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خط الهجوم: محمود وادي.

بينما جاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: علي فرج

خط الدفاع: إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي

خط الوسط: تاديو لوانجا، حسام غالي

وأمامهما الثلاثي: أحمد سعيد أوما، أحمد فهمي، محمد ماجد أونش

خط الهجوم: إسلام فؤاد

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد خاض 13 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه ،13 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل طنطا السابع عشر برصيد 13 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21