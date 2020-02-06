شكرا لقرائتكم متعب لـ"ليفربول": ممكن تشاركوا فى اعتزالى.. الريدز: مشغولون حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق، أنه تواصل مع فريق ليفربول الإنجليزي من أجل خوض مباراة اعتزاله مع الأهلي ، مشيراً إلى أنه يبحث عن أحد الأندية الكبيرة في أوروبا في مباراة اعتزاله .

وقال عماد متعب في تصريحات لقناة "أون سبورت" : "تفاوضنا مع ليفربول الإنجليزي من أجل خوض المباراة مع الأهلي"، موضحاً " ليفربول رد أنه مشغول حتى عام ٢٠٢١ ولا يوجد أي وقت متاح بالنسبة لهم".

ويذكر أن النجم عماد متعب، مهاجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، كان قد دعا، الفنان محمد رمضان، للمشاركة فى مباراة اعتزاله، والذى لم يتم تحديد طرفيه أو موعد إقامته، ووجه القناص متعب الدعوة لمحمد رمضان على الهواء، خلال حفل أفضل لاعب فى أفريقيا الذى استضفته مدينة الغردقة .

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وصعد متعب للفريق الأول بالأهلي فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة " 3 نوفمبر 2003"، وأصيب فى الرباط الصليبى فى مباراته الأولى تحت قيادة مانويل جوزيه أمام غزل المحلة فى نفس الموسم، سجل أول أهدافه فى شباك أسمنت السويس فى افتتاح موسم "2004-2005"، ونال لقب هداف الموسم برصيد "15" هدفا.

حقق جلاد الحراس "10" بطولات دورى، وفى طريقه للقب رقم "11" فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عاما، سجل خلالها "75" هدفا يأتى بها فى المركزالسادس، خلال "190" مشاركة، وفاز بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة، كما ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات، شارك فى "3" مباريات، ولم يسجل.

على الصعيد الأفريقي يعتبر عماد متعب ثالث كبار الهدافيين المصريين، حيث سجل "28" هدفا فى "93" مشاركة، كما شارك فى "9" مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية، وشارك فى مباراة وحيدة فى البطولة العربية الأخيرة. . ليصبح عماد متعب أحد "11" لاعبا فقط فى تاريخ الأهلى تخطوا حاجز الـ"300" مباراة، حيث شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا ليأتى رابعا فى قائمة هدافى الفريق عبر تاريخه.