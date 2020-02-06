شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الاهلى.. بادجى يقترب من قيادة هجوم الأحمر أمام السماوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الدفع بالسنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق ضمن التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء لمباراة بيراميدز التي ستنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم،الخميس، بالجولة الـ16 للدوري الممتاز بإستاد الدفاع الجوي، وينوي فايلر إجراء أكثر من تغيير في تشكيل الفريق للمباراة المرتقبة حيث ينوي المدرب السويسري الدفاع بكلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي وأيمن اشرف ،أحمد فتحي ، على معلول ، ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، آليو بادجي.

ولم يظهر بادجي في تشكيل الأهلي الأساسي حيث شارك كبديل في مباراتي النجم الساحلي والهلال السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وحال مشاركته أمام بيراميدز الليلة أساسياً ستكون مفاجآة المدرب السويسري لبراميدز.

وتمثل مباراة الليلة تحد من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعدما فشل في الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضي بواقع اثنتين بالدوري وثالثة في الكأس.

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يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

فيما يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية.