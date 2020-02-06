شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم سموحة فى دورى اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 32 /22 في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 ، وتم تقديم موعد هذه المباراة بين الزمالك و سموحة فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية ، لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من السادسة لإذاعتها تليفزيونيا عبر شاشة أون سبورت .

وتشهد الجولة الأولى لقاءات بين كلا من ، الاهلى مع الأوليمبى و ، طلائع الجيش مع البنك الأهلى و سبورتنج مع هليوبوليس .

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فيما تقام الجولة الثانية يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى و البنك الأهلى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الزمالك و سبورتنج مع طلائع الجيش ، أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش ،بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية ، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.

طلب نادى الزمالك إستضافة بطولة أفريقيا 2020 المقرر لها شهر أكتوبر المقبل بعد قرار الإتحاد لأفريقى حرمات تونس و أنديتها من إستضافة أي بطولات لمدة 4 أعوام بسبب أحداث شغب مباراة مصر و تونس في أمم أفريقيا الأخبرة التي شهدت تتويج مثر باللقب و التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، حيث أنه كان من المقرر ان يستضيف النجم الساحلى هذه النسخة قبل قرار الإتحاد الأفريقي .