شكرا لقرائتكم آخر كلام.. إذاعة مباراة بيراميدز والأهلى على قناتى "أون وتايم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بيان رسمي يعلن فيه إذاعة مباراة الأهلي أمام بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على قناتي أون سبورت و تايم سبورتس ، وجاء نص البيان الذى أصدره بريزنتيشن كالاتي:

تحت إشراف منتصر النبراوي - رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورت ، قام بتكليف السيد / عمرو وهبى - المدير التنفيذى للشركة التفاوض مع مسئولي نادي بيراميدز ، بقيادة السيد/خالد بدر - نائب المدير التنفيذي للنادي ، وقد إتفق الطرفان على جميع الأمور المالية والفنية للحصول على حقوق البث التليفزيوني لنادي بيراميدز وذلك لمدة موسم ونصف.



بيان بريزنتيشن

وإذ تتقدم شركة بريزنتيشن سبورت، سالم الشمسي - مالك نادي بيراميدز وأحمد الدحيم - رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة النادي وخالد بدر - نائب المدير التنفيذي بخالص التحية والتقدير لما ابدوه من مرونة في التفاوض والتعاقد والإنتهاء من توقيع العقد اليوم.

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وعليه سوف تقوم شركة بريزنتيشن سبورت بإذاعة مباريات نادي بيراميدز وذلك بدايةً بمباراة النادي مع النادي الأهلي والمقرر اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءاً

وكان بيراميدز أصدر بيانا يوم الثلاثاء الماضي، أعلن فيه عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية.

لتريد عليه شركة بريزنتيشن في بيان استنكرت فيه "استخدام حرمان جماهير الأهلي كوسيلة ضغط، قبل أن يرد بيراميدز ببيان ثانٍ أهدى فيه المباراة للتلفزيون المصري الأرضي، ولقناة الأهلي، واصفا القلعة الحمراء بـ "القدوة".