شكرا لقرائتكم الدوري الإماراتي: الوحدة يواصل صحوته.. وتعثر جديد للنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلص الوحدة الفارق مع شباب الأهلي دبي متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه 3-صفر على ضيفه بني ياس، ليتقدم للمركز الثاني يوم الخميس.

جاءت ثلاثية الوحدة في الشوط الأول وافتتحها عامر مبارك مدافع بني ياس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22، إثر تمريرة عرضية من طحنون الزعابي.

وعزز سيباستيان تيغالي النتيجة في الدقيقة 27 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه قبل أن يجعل النتيجة 3-صفر بضربة رأس في الدقيقة 32 بعد خروج خاطئ من فهد الظنحاني حارس بني ياس.

وبات رصيد الوحدة 29 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق سبع نقاط عن شباب الأهلي الذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم مع الجزيرة في مباراة قمة بينما تجمد رصيد بني ياس عند 20 نقطة في المركز التاسع.

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وفي مباراة أخرى واصل النصر، بطل كأس المحترفين، غيابه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي بهزيمته الثالثة في آخر أربع مباريات بالخسارة 2-1 أمام مستضيفه الظفرة.

وظل رصيد النصر 24 نقطة في المركز السابع متأخرا بفارق نقطتين عن الظفرة الذي تقدم للمركز السادس.

وافتتح خالد باوزير التسجيل للظفرة بتسديدة مباشرة في الدقيقة 69 وتعادل إستيبان بافيز للنصر بتسديدة قوية في الدقيقة 75 بعد تمريرة رائعة من القائد ألفارو نيجريدو رغم النقص العددي بعد طرد يعقوب البلوشي في الدقيقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني.

ونجح هداف الظفرة جواو بيدرو في تسجيل هدف الفوز قبل النهاية بسبع دقائق مستغلا خطأ أحمد شامبيه حارس النصر الذي ارتدت منه الكرة ليتابعها بيدرو في الشباك من مدى قريب.