إيباكا يقود رابتورز للفوز الـ12 تواليا

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قاد الجناح الإسباني سيرج إيباكا فريقه تورونتو رابتورز حامل اللقب إلى الفوز الثاني عشر على التوالي وكان مثيرا على حساب ضيفه إنديانا بيسرز 119-118 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل إيباكا، الكونغولي الأصل، 30 نقطة وهي أكبر غلة له هذا الموسم، بينها ثلاثية الفوز قبل 30 ثانية من نهاية الوقت الأصلي حيث كان فريقه متخلفا بفارق سلة واحدة، مع سبع متابعات بينها ست دفاعية وثلاث تمريرات حاسمة.

وعاد تورونتو رابتورز من بعيد في الربع الأخير وأنهاه بـ11 نقطة متتالية علما بأنه كان متخلفا بفارق 19 نقطة في الربع الثالث (50-69) قبل أن يحقق فوزا غاليا بفارق نقطة واحدة.

وعزز تورونتو رابتورز موقعه في المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس والثالث في الدوري برصيد 37 فوزا مقابل 14 خسارة وهي غلة أفضل من تلك التي حققها في هذا الوقت الموسم الماضي (36 فوزا و15 خسارة).

- "الحفاظ على رباطة جأشنا" -

وقال إيباكا "مفتاح الفوز كان الحفاظ على رباطة جأشنا خلال المباراة. نحن فقط لم نستسلم. واصلنا الضغط والضغط"، مضيفا "لدينا عقلية +عدم الاستسلام+. لا نيأس عندما تسوء الأمور. نبقى متضامنين معا وأعتقد أن هذا ما يجعلنا متميزين".

وأكد إيباكا أن الفضل في الرمية الثلاثية الأخيرة يعود إلى مدربه نيك نورس الذي شجعه على مواصلة محاولاته الثلاثية رغم عدم التوفيق الذي لازمه منذ بداية المباراة حيث سجل ثلاثية واحدة من أصل سبع محاولات.

وقال إيباكا الذي فاز بأول لقب له في الدوري الاميركي للمحترفين مع تورونتو العام الماضي في موسمه العاشر في الولايات المتحدة "أهدرت بعض الرميات الثلاثية لكن المدرب طالبني بالاستمرار في في المحاولات بثقة وتمرير الكرة وقد أعطاني ذلك الكثير من الثقة".

وأعرب نورس عن إعجابه بتألق إيباكا، وقال "إنه يتحسن. لقد كان جيدا بالفعل".

وساهم كايل لاوري أيضا في فوز حامل اللقب بتسجيله 32 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وكان قريبا من ثلاثية الأرقام المزدوجة "تريبل دابل" بتحقيقه ثماني متابعات بينها خمس دفاعية، وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 25 نقطة مع تسع متابعات.

في المقابل، برز مالكولم بروغدون والبديلان جاستن هوليداي ودوغ ماكديرموت في صفوف إنديانا بتسجيلهم 24 و22 و19 نقطة على التوالي دون تجنيب فريقهم الخسارة الثالثة على التوالي والرابعة في المباريات الخمس الأخيرة والـ20 في 51 مباراة هذا الموسم.

وواصل بوسطن سلتيكس مطاردة ميلووكي وتورونتو بفوزه على ضيفه أورلاندو ماجيك 116-100.

ويدين بوسطن سلتيكس بفوزه الفوز الخامس على التوالي والـ35 في 50 مباراة هذا الموسم، إلى جايسون تاتوم صاحب 33 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

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وأضاف غوردون هايوورد 23 نقطة، فيما برز الفرنسي إيفان فورنييه في صفوف الخاسر برصيد 26 نقطة.

وتابع لوس أنجليس كليبرز صحوته وحقق فوز الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه ميامي هيت 128-111 بفضل 23 نقطة لكل من بول جورج والبديل لاندري شاميت مع 10 تمريرات حاسمة للأول وست للثاني.

واكتفى النجم كواهي لينارد بتسجيل 14 نقطة فقط مع تسع تمريرات حاسمة وسبع متابعات.

في المقابل، تأثر ميامي هيت بإصابة نجمه جيمي باتلر الذي اضطر إلى مغادرة الملعب بعد تسجيله 11 نقطة في 26 دقيقة بسبب إصابة في الكتف الأيمن، وكان البديل ديريك جونز جونيور أفضل المسجلين في صفوفه برصيد 25 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف بام أديبايو 22 نقطة مع 11 متابعة وست تمريرات حاسمة.

وجدد دنفر ناغتس فوزه على مضيفه يوتا جاز عندما تغلب عليه 98-95 بعدما كان أكرم وفادته قبل ستة أيام بالفوز عليه 106-100.

وبرز الصربي نيكولا يوكيتش في صفوف دنفر ناغتس ثالث المنطقة الغربية بتسجيله 30 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و21 متابعة بينها 15 دفاعية، وأضاف جمال موراي 31 نقطة، علما بأنهما سجلا آخر أربع نقاط لفريقهما: سلة للأول قبل 59 ثانية من نهاية الوقت الأصلي ورميتان حرتان للثاني قبل خمس ثوان.

وقاد تراي يونغ فريقه أتلانتا هوكس إلى الفوز على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 127-120 بتسجيله 32 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة.

وسجل البديل الألماني دينيس شرودر 30 نقطة ساهم بها في فوز فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه كليفلاند كافالييرز 109-103.

وتألق الثنائي أندري دراموند وريجي جاكسون في المباراة التي فاز فيها فريقهما ديترويت بيستونز على ضيفه فينيكس صنز 116-108 بتسجيل الأول 31 نقطة مع 19 متابعة بينها 12 دفاعية، والثاني لـ25 نقطة.

وأكرم بروكلين نتس وفادة ضيفه غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب ثلاث مرات في الأدوار النهائية الخمسة الأخيرة، بفارق 41 نقطة 129-88 بفضل 23 نقطة وثمان تمريرات حاسمة لكاريس ليفيرت.

ولم ينفع دالاس مافريكس تألق نجمه اللاتفي كريستابس بورزينجيس لتفادي الخسارة أمام ضيفه ممفيس غريزليز 107-121.

وسجل بورزينجيس 32 نقطة مع 12 متابعة، فيما برز جا مورانت في صفوف الضيوف بتسجيله 21 نقطة.