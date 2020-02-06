محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف فى الدوري الإنجليزي خلال شهر يناير

فاز النجم المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف فى الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج” وذلك بالهدف الذى أحرزه النجم المصري محمد صلاح فى مرمي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال شهر يناير 2020.

وكان النجم محمد صلاح الملقب بفخر العرب قد قاد فريقه ليفربول للفوز على فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي بهدفين دون مقابل، وقد سجل محمد صلاح الهدف الثاني فى الوقت القاتل بعد أن كان فريق مانشستر يونايتد أقرب لتحقيق التعادل ليقل أمالهم ويفوز الريدز بنتيجة المباراة.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد نجح فى التعادل فى مباريات الدور الأول من الدوري الإنجليزي ليكون الفريق الوحيد حتى الآن فى الدوري الإنجليزي الذى استطاع أن يتعادل مع فريق ليفربول الذى يتصدر الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 73 نطقة ويوسع الفارق مع أقرب المنافسين فريق مانشستر سيتى إلى 22 نقطة، ويصبح محمد صلاح أكثر لاعب شارك فى تحقيق 28 فوز متتالي بالدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول.

وبإمكان فريق ليفربول أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي إذا استطاع الفوز فى الست مباريات القادمة ليحسم لقب الدوري الإنجليزي قبل 7 مباريات من نهاية الدوري الإنجليزي الذى يمتد إلى 38 جولة، وبعد الأسبوع الخامس والعشرين بلغ الفارق بين ليفربول وأقرب المنافسين 22 نقطة، ويحقق ليفربول اللقب بعد غياب 30 عاماً عن القلعة الحمراء بمشاركة النجم المصري محمد صلاح.