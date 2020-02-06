شيكابلا يغيب عن مران اليوم بسبب الإصابة

لم يستطع اليوم الخميس كلا من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك ومحمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك ضمن الاستعدادات التي يخوضها الأبيض لمواجهة الإسماعيلي، باللقاء المقرر اقامته مساء الأحد المقبل في السابعة والنصف، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

يشار أن شيكابالا غاب عن مران الزمالك بسبب تعرضه لإصابة عضلية والتي لم يستطع بسببها المشاركة في مباراة حرس الحدود الأخيرة، والتي أقيمت أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي بالأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري، وقد انتهى اللقاء بفوز الزمالك بثنائية نظيفة قام باحرازها كلا من يوسف أوباما وأحمد زيزو، وقد أكد المدير الفني للزمالك أن شيكابلا سيخضع لبرنامج تأهيلى اعتبارا من مران غدا الجمعة للتجهيزه للمشاركة بالمباريات القادمة.