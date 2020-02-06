اتحاد الكرة يؤكد مباراة القمة في موعدها حتى الآن

صرح اتحاد الكرة عبر البيان الرسمي الذي اصدره اليوم ردا على ما أثير خلال الساعات الأخيرة، حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى والتي من المقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجاري، حيث كان هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص لقاء القمة بمسابقة الدوري المصري قائلا “أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير إلى أجل غير مسمى”.

حيث جاء ببيان اتحاد الكرة ما يلي “يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز، المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى، فى موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أى نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهى المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبى على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا”