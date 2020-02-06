شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتقدم على المصرى 2/1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق طنطا على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة هدفين مقابل هدف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهم حاليا ضمن الجولة الـ16 من عمر الدورى المصرى والتى يستضيفها ستاد السويس ، وأحراز إسلام فؤاد مهاجم طنطا هدفين فى الدقيقة 20 و 36 ثم تمكن محمد جابر من تقليص الفارق لفريق المصرى البورسعيدى عقب دقيقة واحدة .

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين و التى ظهرت رغبة قوية من تحقيق الفوز و حصد الثلاث نقاط .

وجاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال كالتالى :

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سمبوري، كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى

وأمامهما الرباعي: أحمد عادل "ميسي"، حسين رجب، حسن علي، محمد جابر

خط الهجوم: محمود وادي.

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بينما جاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: علي فرج

خط الدفاع: إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي

خط الوسط: تاديو لوانجا، حسام غالي

وأمامهما الثلاثي: أحمد سعيد أوما، أحمد فهمي، محمد ماجد أونش

خط الهجوم: إسلام فؤاد

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد خاض 13 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه ،13 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل طنطا السابع عشر برصيد 13 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21