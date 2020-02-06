شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يسوق نفسه بمباريات منتخب تونس ويستبعد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب الزمالك عن طريق وكيل اعماله ، بعمل فيديوهات خاصة له حديثه لعرضها علي الأندية الخليجية بغرض تسويق نفسه خلال الفترة الحالية، املا في إيجاد عرض مناسب قوي وتحديدا في الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك نهاية الموسم الحالي.

فرجاني ساسي طلب من وكيل اعماله تجهيز فيديو خاص بابرز لقطاته مع منتخب تونس، وعدم وضع أي لقطات له مع الزمالك في الموسم الحالي لانه يري ان مستواه مع الزمالك ومستوي فريق الزمالك منذ بداية الدوري سيؤثر بالسلب علي عملية تسويقه في حالة وضع لقطات له مع الزمالك في الفيديو التسويقي.

و كشف مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن سبب استبعاد التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، من مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الزمالك 2/0 ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى، وجاء سبب استبعاد فرجانى ساسى هو سفره إلى تونس لمدة 24 ساعة دون علم النادى أثناء تواجد بعثة الفريق فى أنجولا لخوض مباراة أول أغسطس الإنجولى فى الجولة الأخيرة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث كان ساسى ضمن المستبعدين من المباراة للراحة، إلا أنه تغيب عن مران المستبعدين دون إذن النادى فى أحد الأيام، ووصلت أنباء إلى إدارة الكرة بالفريق أن ساسى سافر تونس لمدة 24 ساعة دون علم إدارة الكرة، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار سرى باستبعاده من مباراة حرس الحدود، وتوقيع غرامة مالية عليه.