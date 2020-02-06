شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن إذاعة مباراته أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي بيراميدز عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي والتي تنتطلق بعد قليل في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة 16، في تمام السابعة والنصف مساءً.

وأوضح النادي أن المباراة ستُبث عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورت بشكل طبيعي في موعدها على الهواء مباشرةً.

ويأتي قرار إذاعة المباراة بعد الاتفاق المرضي الذي تم بين بيراميدز وشركة بريزنتيشن سبورتس بشأن حقوق البث الفضائي للمباريات.

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وكان بيراميدز أصدر بيانا يوم الثلاثاء الماضي، أعلن فيه عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية.

لتريد عليه شركة بريزنتيشن في بيان استنكرت فيه "استخدام حرمان جماهير الأهلي كوسيلة ضغط، قبل أن يرد بيراميدز ببيان ثانٍ أهدى فيه المباراة للتلفزيون المصري الأرضي، ولقناة الأهلي، واصفا القلعة الحمراء بـ "القدوة".