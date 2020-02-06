إسلام فؤد يتقدم لصالح طنطا على المصرى البورسعيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن إسلام فؤاد مهاجم فريق طنطا من أحراز الهدف الأول لفريقه فى شباك المصرى البورسعيدى بالدقيقة 20 من الشوط الأول فى المباراة التى تجمعهم حاليا ضمن الجولة الـ16 من عمر الدورى المصرى والتى يستضيفها ستاد السويس . وجاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال كالتالى : في حراسة المرمى: أحمد مسعود خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سمبوري، كريم العراقي خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى وأمامهما الرباعي: أحمد عادل "ميسي"، حسين رجب، حسن علي، محمد جابر خط الهجوم: محمود وادي. Advertisements بينما جاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين على النحو التالي:- في حراسة المرمى: علي فرج خط الدفاع: إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي خط الوسط: تاديو لوانجا، حسام غالي وأمامهما الثلاثي: أحمد سعيد أوما، أحمد فهمي، محمد ماجد أونش خط الهجوم: إسلام فؤاد يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد خاض 13 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه ،13 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان. يحتل طنطا السابع عشر برصيد 13 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21

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