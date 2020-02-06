شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر بريء من فك ارتباط الأهلي بقادته الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظام صارم وضعه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منذ توليه المسئولية الفنية للفريق مع بداية الموسم الجاري، وذلك خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق والذي تمت إقالته على خلفية النتائج في وقتها.

ويتمثل النظام في عدم اتخاذ إدارة النادي أي قرار فني بخصوص أي لاعب قبل العودة اليه وهم ما يحدث بالفعل على أرض الواقع حالياً، ومن أهم الملفات تجديد عقد قادة الفريق الأربعة حسام عاشور وشريف اكرامى ووليد سليمان وأحمد فتحي، حيث أكد البعض أن المدرب السويسري هو وراء تأخر تجديد عقود الرباعي الذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن أزمة حسام عاشور قائد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، قد انتهت، وكانت الازمة نشبت في احد التدريبات التي سبقت مواجهة الهلال السوداني، التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليصعد الفريق الأحمر برفقة النجم الساحلي التونسي للدوري التالي.

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وعلم سوبر كورة أن حسام عاشور لم يتقبل طريقة تعامل فايلر معه اثناء منحه بعض التوجيهات الفنية في أحد التدريبات، ليرد عليه بشكل استفز المدرب السويسري ليدخل الثنائي في مشادة قوية أمام جميع اللاعبين.

وتدخل لاعبو الأهلي الكبار وعلى رأسهم شريف إكرامي لإنهاء الأزمة بين فايلر وقائد الأهلي لينجحوا في انهاء الخلاف، وعاد حسام عاشور من جديد لحسابات فايلر بعد أن كان قريباً من الخروج بشكل كامل من حسابات الخواجة.

وامتثل حسام عاشور لتوجيهات فايلر الفنية رغم مطالبة المدرب السويسري لقائد الأهلي باللعب في مركز المساك اثناء التقسيمة لتعويض النقص العددي في الدفاع وهو الأمر الذي وافق عليه حسام عاشور رغم عدم اجادته اللعب في الفريق ولعبه الدائم في مركز متوسط الميدان الدفاعي.