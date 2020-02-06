الامارات | بالفيديو: تعرف إلى رد اللجنة الأولمبية على تجنيس الرياضيين في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: تعرف إلى رد اللجنة الأولمبية على تجنيس الرياضيين في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن سليم عن ملف تجنيس الرياضيين، وذلك في تصريحاته الأولى عقب تعيينه أميناً عاماً للمجلس خلفاً لطلال الشنقيطي.
وقال بن سليم في تصريحات صحافية، إن "القرار بيد القيادة، ولا أستطيع الحديث في ذلك الأمر، والأهم بالنسبة لنا أن يكون التركيز في المقام الأول على الكوادر الإماراتية، لكن إذا احتجنا إلى الخبرة من الخارج سنستعين بها، وفي مسألة التجنيس هذا الملف لن يكون مفتوحاً، ووفقاً لما تراه القيادة".
وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية في الفترة المقبلة ستحتاج إلى عمل كبير، مشدداً على ضرورة تجنب السلبيات التي حدثت في الفترة الماضية.
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