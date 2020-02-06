شكرا لقرائتكم خبر عن هدف محمد صلاح بشباك مانشستر يونايتد الأفضل في ليفربول لشهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب: سلمى الموجي

حصل هدف الدولي المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في شباك مانشستر يونايتد، على جائزة أفضل هدف للريدز عن شهر ينايرالماضي.

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وأعلن الموقع الرسمي لليفربول، أن الهدف الذي سجله صلاح في مرمى مانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وكان صلاح قد أحرز الهدف الثاني أمام الشياطين الحمر في الدقيقة 93 بعد تمريرة رائعة من حارس المرمى أليسون بيكر، وحصل الهدف على أكبر عدد من الأصوات في استفتاء الشهر، متفوقاً على هدف كورتيس جونز أمام إيفرتون في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث هدف اللاعب الشاب لايتون ستيوارت في مرمى ولفرهامبتون تحت 23 سنة.

*تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم