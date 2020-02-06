شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يضم «مينامينو» لقائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، انضمام الياباني الدولي، تاكومي مينامينو، المنضم في يناير الماضي إلى الفريق، لقائمة الريدز المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، سيكون صاحب الرقم 18 والمنضم من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي، جاهزاً للمشاركة أوروبيا مع ليفربول بداية من أدوار خروج المغلوب.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في دور الستة عشر «ثمن النهائي» وهو أول أداور خروج المغلوب بالبطولة، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 18 فبراير خارج الديار، على أن تقام مباراة الإياب في أنفيلد يوم 11 مارس.