شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم الجدل.. قمة الأهلي والزمالك بالدوري في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى.

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن تأجيل اللقاء، وذلك بعد نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخوض الفريقين عددًا من المباريات الهامة خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا رسميًا، كتب فيه: «أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا».

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وأضاف البيان: «كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في موعدها في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية والتي تبدي دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل أيضا».

ونستعرص فيما يلي أبرز المواجهات التي سيخوضها الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة:

مباريات الزمالك:

الإسماعيلي يوم 9 فبراير بالدوري الممتاز.. الترجي التونسي بكأس السوبر الإفريقي 14 فبراير.. الأهلي بكأس السوبر المصري 20 فبراير.. الأهلي بالدوري الممتاز 24 فبراير.. الترجي بدوري أبطال إفريقيا 29 فبراير.. بيراميدز بالدوري 2 مارس.. الترجي بدوري أبطال إفريقيا 6 مارس.

مباريات الأهلي:

طلائع الجيش بالدوري الممتاز 10 فبراير.. المصري بالدوري 14 فبراير.. الزمالك بكأس السوبر المصري 20 فبراير..الزمالك بالدوري 24 فبراير.. صن داونز بدوري أبطال إفريقيا 28 فبراير.. وادي دجلة بالدوري 2 مارس.. صن داونز دوري أبطال إفريقيا 6 مارس.