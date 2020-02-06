الصحافة السعودية تنتقد.. علي البليهي ليس فيرجيل فان دايك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020

انتقدت صحيفة الرياضية السعودية تصرف علي البليهي بالأمس في مباراة الهلال و الرائد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان.

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وأكدت الصحيفة على أنه إذا ظل المدافع يظن نفسه الهولندي فيرجيل فان دايك سوف يستمر بالأخطاء التي يرتكبها مراراً و تكراراً.

وأشارت الصحيفة إلي أنه إذا لعب كما هو علي البليهي سوف يكون مثل ما قدمه في مباراة أوراوا ريد ستار بنهائي دوري أبطال أسيا.

وفاز الهلال بالأمس أمام الرائد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بثلاثية لهدف.