شكرا لقرائتكم تشكيل المصري البورسعيدي فى مواجهة طنطا فى الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طنطا في تمام الخامسة عصراً على ستاد الجيش بالسويس في مواجهة صعبة للفريقين .

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام حيث يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره طنطا في تمام الخامسة عصراً على ستاد الجيش بالسويس في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع رينجرز النيجيري بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية التي تأهل فيها لدور الثمانية كوصيف مجموعته خلف بيراميدز المتصدر.

Advertisements

بينما شهد أخر ظهور للمصرى البورسعيدى في مسابقة الدوري خسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف بينما خسر طنطا من المقاولون العرب بهدفين دون رد .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل طنطا السابع عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للمصرى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من التراجع المحلى مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاسيما بعد لعب المؤجلات ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام طنطا مكون من : "أحمد مسعود - أوستين أموتو -عمر كمال - فريد شوقي - أحمد ياسر - شيخ موكورو - مفتاح طقطق - إسلام عطية - كريم العراقي - سادو سانبورن - أحمد شوشة".

في المقابل يسعى أيمن المزين المدير الفني لطنطا لاستغلال حالة الإرهاق التي ضربت صفوف المصرى بعد رحلة نيجيريا للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة تساهم في توديع مراكز القاع في جدول المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام المصرى مكون من : "علي فرج، محمود مسعود، حسام غالي، سليمان عبد ربه، أحمد فهمي بكر، وليد عادل، إيهاب سمير، أحمد الشناوي، أحمد الألفي، محمد أونش، إسلام فؤاد، أحمد سالم صافي".