الاهلي وبيراميدز .. تعرف على حكام المواجهة المرتقبة

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جدة - عمرو شويل الاهلي وبيراميدز

يخوض فريق الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس مباراة قوية مع بيراميدز، خلال المواجهة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الاهلى وبيراميدز لطاقم تحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين "حكم ساحة، يعاونه احمد حسام "مساعد أول" ومحمود أبو الرجال" مساعد ثان"، و"الحكم الرابع" عمرو الشناوي.

مباراة الليلة هي الأولى للفريقين بالدوري بتحكيم مصري بعد أن أدار التحكيم الاجنبى مباراتى الموسم الماضى فيما أدار جهاد جريشة مواجهة الكأس ببين الفريقين التى فاز فيها بيراميدز بهدف نظيف.

الاهلي وبيراميدز

ابراهيم على السيد نور الدين من مواليد 24 مارس 1979، كانت أول مباراة له في الدوري الممتاز في 7 يوليو 2011 وكانت بين اتحاد الشرطة وطلائع الجيش.

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وإجمالا أدار إبراهيم نور الدين 113 مباراة بالدوري المصرى أشهر خلالها الكارت الأصفر 360 مرة مقابل 25 مرة للكارت الأحمر ، واحتسب 61 ركلة جزاء

وتعد مباراة الاهلى وبيراميدز هي الثامنة لنور الدين هذا الموسم حيث أدار 7 لقاءات قبلها ظهر خلالها الكارت الأصفر 17 مرة مقابل مرة وحيدة للكارت الأحمر واحتسب ركلتى جزاء .

الاهلي وبيراميدز

أدار إبراهيم نور الدين 25 مباراة للأهلى قبل لقاء الليلة حقق الأحمر الفوز في 19 لقاء وتعادل في 5 وخسر لقاء وحيد ، أشهر الكارت الأصفر 34 مرة في وجه نجوم الاهلى وظهرت البطاقة الحمراء 3 مرات واحتسب 9 ركلات جزاء ، وهذا الموسم أدار الحكم الدولي مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة الثامنة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وأدار نور الدين لبيراميدز مباراتين فقط لم يحقق الفوز فيهما حيث تعادل في لقاء وخسر الأخر ، وتلقى نجومه 4 كروت صفراء واحتسبت له ركلة جزاء واحدة.

و هذا الموسم ظهر نور الدين في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.