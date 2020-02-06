شكرا لقرائتكم صالح جمعة يؤدي تدريبات منفردة بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة في صالة الجيم بملعب التتش بفرع النادي الأهلي بالتتش وذلك تحت قيادة طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالفريق، واستبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، صالح جمعة، من قائمة لقاء بيراميدز، كما خاض رامي ربيعة مدافع الفريق، تدريبات في ملعب التتش في ظل استبعاده من لقاء بيراميدز لإيقافه بعد حصوله على طرد في لقاء الأهلي الأخير بالدوري أمام المقاولون العرب.

Advertisements

ويحل الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، خلال المواجهة التى تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، فى إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز، وهى المباراة التى تمثل تحديا من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير اسمه من الأسيوطي، وكانت آخر مواجهة بين الفريقين فى بطولة الكأس وخسرها الأهلى وودع البطولة فى الموسم الماضى ووقتها تم إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى بعدما فشل فى الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضى بواقع اثنتين بالدورى وثالثة فى الكأس.

ويدخل الأهلى المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعدما حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ويفقد الأهلى فى مواجهة بيراميدز الليلة خدمات العديد من نجومه بداعى الإصابة، وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدى فتحى للإصابة، غير أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يملك بدائل قوية، على حد قوله، وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتى فى مقدمتهم، على معلول، محمد مجدى قفشة، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات ،اجاى، رامى ربيعة، محمود متولى، أيمن أشرف، محمد هانى، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجي.