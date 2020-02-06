شكرا لقرائتكم فايلر بريء من فك ارتباط الأهلي بقادته الأربعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظام صارم وضعه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منذ توليه المسئولية الفنية للفريق مع بداية الموسم الجاري، وذلك خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق والذي تمت إقالته على خلفية النتائج في وقتها.

ويتمثل النظام في عدم اتخاذ إدارة النادي أي قرار فني بخصوص أي لاعب قبل العودة اليه وهم ما يحدث بالفعل على أرض الواقع حالياً، ومن أهم الملفات تجديد عقد قادة الفريق الأربعة حسام عاشور وشريف اكرامى ووليد سليمان وأحمد فتحي، حيث أكد البعض أن المدرب السويسري هو وراء تأخر تجديد عقود الرباعي الذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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وعلم الخليج 365 أن فايلر برئ من تهمة فك الارتباط مع الرباعي الكبير حيث ترك حرية اتخاذ القرار لإدارة النادي مؤكداً أنه لا يرفض استمرار أياً منهم مع الفريق رغم عدم مشاركتهم بشكل أساسي مع الفريق الأحمر.

مسئولو الأهلى أكدوا تمسكهم بالرباعى "وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى والحارس شريف إكرامى"، في الوقت الذي سيوجد جلسة تجمع كلا منهم على حدة مع إدارة النادى، ممثلة فى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحسم ملف تجديدهم خلال المرحلة المقبلة، ويرغب مسئولو الأهلى فى الحفاظ على قادة الفريق الأربعة نظراً لما يمتلكونه من خبرات كبيرة تساعد زملاءهم داخل وخارج الملعب، وهو ما ينعكس على نتائج الفريق بالإيجاب فى البطولات المحلية أو القارية.