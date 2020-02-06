شكرا لقرائتكم خالد بوطيب فى فرنسا بعد فسخ عقده مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، فى مدينة ليل الفرنسية، خلال الوقت الحالي، بعد تأكيدات إدارة القلعة البيضاء، بإنهاء التعاقد معه بسبب عدم انتظامه فى الحضور منذ إصابته فى الركبة وتأكيدات مرتضى منصور رئيس الأبيض أن بو طيب رفض عدة مرات الخضوع للكشف الطبى، بعد حجز أكثر من مستشفى لكنه رفض الحضور، كما امتنع عن التواجد فى التدريبات، وتمت مخاطبته أكثر من مرة للانتظام دون جدوى، ليتم فسخ التعاقد.

وجاء تواجد بوطيب فى فرنسا عقب مغادرته للقاهرة بعدما تواجد فى مقر اتحاد الكرة لتقديم شكوى ضد ناديه بعدما فسخت إدارة نادى الزمالك التعاقد معه، بعد رفضه الخضوع لفحوصات طبية واجراء العملية الجراحية لدي المستشفيات التى حجزها نادى الزمالك وتعاقد الزمالك مع بوطيب فى يناير 2019 قادما من ملاطيا سبور التركى ولكنه لم يقدم مردود جيد مع الفريق.

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كما أوضح مرتضي منصور، إنه حصّن نفسه قانونيا في أزمة المغربى خالد بوطيب والذي تقدم بشكوي أول أمس ضد الزمالك في اتحاد الكرة للمطالبة بفسخ تعاقده مع النادي لعدم حصوله علي مستحقاته وقال رئيس الزمالك إن ناديه أعد ملف عن أزمة خالد بو طيب لإرساله لاتحاد الكرة والاتحاد الدولي " فيفا " للحفاظ علي حقه في اللاعب، وتضمن الملف 3 خطابات مسجلة بعلم الوصول علي مقر إقامة اللاعب المدون في جواز السفر الخاص به، ونسخة أخرى علي مقر إقامته في القاهرة، وتحمل هذه الخطابات مطالبة النادي للاعب بضرورة الحضور إلى مقر النادي والانضمام لتدريبات الفريق الأول مع إحضار ما يفيد طبيًا باجراءه جراحة الركبة التي أدعى انه أجراها في فرنسا.

وتضمن ملف نادى الزمالك، إخطار من المستشفيات التي قام النادى بالحجز فيها لخالد بو طيب لاجراء جراحة الركبة علي نفقة النادي، إلا أن اللاعب رفض الخضوع للكشف أو إجراء الجراحة في أي من المستشفيات التي قام الزمالك بالحجز فيها، لتكون إثبات من النادي على تلاعب خالد بو طيب ورغبته في الرحيل عن الزمالك دون حصول النادي علي مقابل لبيعه، حتى يضمن النادي حقوقه المادية في اللاعب.