شكرا لقرائتكم 24 ساعة "سرية" فى تونس وراء استبعاد ساسى من مباراة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن سبب استبعاد التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، من مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الزمالك 2/0 ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى.

وجاء سبب استبعاد فرجانى ساسى هو سفره إلى تونس لمدة 24 ساعة دون علم النادى أثناء تواجد بعثة الفريق فى أنجولا لخوض مباراة أول أغسطس الإنجولى فى الجولة الأخيرة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث كان ساسى ضمن المستبعدين من المباراة للراحة، إلا أنه تغيب عن مران المستبعدين دون إذن النادى فى أحد الأيام، ووصلت أنباء إلى إدارة الكرة بالفريق أن ساسى سافر تونس لمدة 24 ساعة دون علم إدارة الكرة، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار سرى باستبعاده من مباراة حرس الحدود، وتوقيع غرامة مالية عليه.

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى.

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سجل هدفى الزمالك، محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 وأحمد سعيد زيزو فى الدقيقة 26.

وارتقى الزمالك بعد هذا الفوز للمركز الثالث في الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

جدير بالذكر أن قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا التي أقُيمت مساء أمس الأربعاء، أسفرت عن مواجهة الزمالك لفريق الترجي التونسي، حيث ستُقام مباراة الذهاب القاهرة يوم 29 من فبراير الجاري، فيما تُقام مباراة العودة بتونس يوم 6 من شهر مارس المقبل.