شكرا لقرائتكم أغلى بطولات الخيول عالمياً تقام في الرياض السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينظم نادي الفروسية يوم السبت في الرياض "كأس السعودية" العالمي لسباقات الخيل في دورته الأولى على ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، بجوائز تصل إلى 29.2 مليون دولار، تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، في المؤتمر الصحفي مساء يوم الأربعاء، مشاركة أفضل الخيل والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم في أول سباق دولي بهذا الحجم يقام في السعودية، وجوائز هي الأعلى على مستوى السباقات المماثلة في العالم حيث تصل قيمتها إلى 29.2 مليون دولار.

وأوضح أن كل سباق من السباقات الدولية الثمانية في يوم "كأس السعودية" سيشهد مشاركة اثنين من خيل السباقات السعودية، منها الجواد موتشو غوستو العائد للأمير فيصل بن خالد ويشرف على تدريبه المدرب بوب بافيرت وسيشارك في سباق ألف و800 متر لكأس السعودية بفضل فوزه الأخير في بطولة كأس العالم للبيغاسوس من الدرجة الأولى في فلوريدا، واحتفظ بالمركز الثاني في تشكيلة النجوم للفائز الأعلى تصنيفاً في أحد سباقي خادم الحرمين الشريفين للفئة الأولى الذي سيقام يوم السبت القادم 8 فبراير، لينضم إلى تشكيلة النجوم التي تضم المدربين بنباتل وبافرتز ماكينزي وميدنايت بيسو.

وقال الأمير بندر: استضاف ميدان الملك عبد العزيز لسنوات عديدة الكثير من السباقات والفعاليات المهمة، وأسهم في تنشيط هذه الصناعة في مناخ صحي وبيئة محفزة باهتمام من الملاك والمدربين والخيالة في المملكة، لكن تحدي الفرسان الدولي المقبل في "كأس السعودية"، سيكون بداية لعهد جديد في تاريخ هذه الرياضة في السعودية، ونحن نسعى إلى تعزيز وتطوير السباقات الحلية والدولية، لنسهم في صناعة المشهد الحضاري إلى جانب العديد من الفعاليات البارزة الأخرى".