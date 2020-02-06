عاجل .. ديربي مصر .. القمة في موعدها رسميًا

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا، أكد فيه حسم موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى ، وهي المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا.



كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في موعدها في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية والتي تبدي دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل أيضا.