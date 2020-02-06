Barcelona VS Ath. Bilbao يلاشوت بث مباشر برشلونة واتلتيك بلباو bein sport بث مباشر ربع نهائي كاس ملك اسبانيا كورة ستار رابط يوتيوب بدون تقطيع

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موعد مباراة برشلونة واتلتيك بلباو كورة لايف

يتم بث مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم الخميس 6/2/2020 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ويتم بث المباراة من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد bein sport hdونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة أحداث مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في مباريات كأس ملك اسبانيا.

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