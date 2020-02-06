شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطورة فاطمة عمر تواصل إنجازاتها بميدالية جديدة في كأس العالم للبارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تواصل الأسطورة فاطمة عمر إنجازاتها الشخصية بعد تحقيق الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم البارالمبية المقام في نيجيريا، بوزن +67 برفع ثقل 121 كجم.

الأسطورة فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبية أول لاعبة في تاريخ مصر وأفريقيا والعرب تحقق 5 ميداليات في 5 دورات اوليمبية متتالية، بداية من سيدنى 2000، حتى ريو 2016 منها أربع ذهبيات على التوالي.

تم اختيارها أفضل لاعبة في أكثر من مرة في سجلات اللجنة البارالمبية الدولية عام 2012، صاحبة الرقم العالمي في وزن 56 كجم، ورفعت وزن 142 كجم. وكسرت الرقم العالمي والأولمبي وسجل باسمها.

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وتعتبر فاطمة عمر أيقونة رفع الأثقال ليس علي المستوي العربي والأفريقي فقط وإنما علي مستوي العالم.