الأسطورة فاطمة عمر تواصل إنجازاتها بميدالية جديدة في كأس العالم للبارالمبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تواصل الأسطورة فاطمة عمر إنجازاتها الشخصية بعد تحقيق الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم البارالمبية المقام في نيجيريا، بوزن +67 برفع ثقل 121 كجم.
الأسطورة فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبية أول لاعبة في تاريخ مصر وأفريقيا والعرب تحقق 5 ميداليات في 5 دورات اوليمبية متتالية، بداية من سيدنى 2000، حتى ريو 2016 منها أربع ذهبيات على التوالي.
تم اختيارها أفضل لاعبة في أكثر من مرة في سجلات اللجنة البارالمبية الدولية عام 2012، صاحبة الرقم العالمي في وزن 56 كجم، ورفعت وزن 142 كجم. وكسرت الرقم العالمي والأولمبي وسجل باسمها.
وتعتبر فاطمة عمر أيقونة رفع الأثقال ليس علي المستوي العربي والأفريقي فقط وإنما علي مستوي العالم.
فاطمة عمر وميدالية جديدة
فاطمة عمر وانجازات متواصلة
ومن جانبها أعتبرت فاطمة عمر ان الميدالية الجديدة التى حققتها ، بمثابة خطوة نحو عودتها القوية إلى المنافسات، بعد فترة كانت تعانى خلالها من إصابات متكررة وعدم التدرب إلا فى القليل، مشددة على أن القادم سيكون أفضل فى المستقبل القريب مع وعد ببذل أقصى ما لديها من جهد، حتى تحقق الآمال المعقودة عليها بالفوز بميدالية جديدة فى أولمبياد طوكيو صيف 2020.
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