شكرا لقرائتكم خبر عن إختبار طبي يُحدد مصير مودي "المقاصة" من المشاركة أمام الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع احمد مودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الي اختبار طبي أخير غدا ، لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الفريق المقبلة امام الإنتاج الحربي والمقرر لها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري، والتي ستقام علي استاد السلام في السابعة والنصف مساءً، ويعاني احمد مودي من شد في العضلة الخلفية تعرض لها قبل مباراة سموحة الأخيرة بالجولة الـ 16 بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ، وهي المباراة الأخيرة لجمال عمر المدير الفني المؤقت للفريق الفيومي والذي تولي المهمة خلفا لاحمد حسام ميدو الذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.

ويقود النيجيري ايمانويل امونيكي المدير الفني الجديد للفريق الفيومي، مباراة الإنتاج الحربي المقبلة كأول مباراة رسمية له يتحمل نتائجها، خاصة ان التعاقد معه كان قبل مباراة سموحة بيوم واحد واتفق ايمانويل امونيكي مع إدارة المقاصة ان يتولى المهمة رسميا بداية من المران الأول للفريق بعد مباراة سموحة.

عقد النيجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى للفريق جلسة مع لاعبى الفريق فى أول مران يقوده وبحضور الجهاز المعاون الجديد، وأكد خلال كلمته للاعبين على ثقته فى إمكانياتهم وقدرتهم على استعادة الانتصارات، وهو ما تأكد له من خلال المباراة الأخيرة أمام سموحة وبعد مشاهدة تسجيلات عدد من المباريات الأخيرة للفريق، والتي أظهرت تميز معظم عناصر الفريق، وشدد أمونيكي خلال الجلسة مع اللاعبين على أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من التركيز، والالتزام الدقيق بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.