شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بوطيب يغادر إلى فرنسا بعد إعلان الزمالك فسخ عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، اليوم، فى مدينة ليل الفرنسية، بعد تأكيدات إدارة القلعة البيضاء بإنهاء التعاقد معه لعدم انتظامه فى النادى منذ إصابته فى الركبة، وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن خالد بو طيب لاعب الفريق رفض الخضوع للكشف الطبى أكثر من مرة، وتم حجز أكثر من مستشفى إلا أنه رفض، وامتنع عن حضور التدريبات، وتمت مخاطبته أكثر من مرة دون جدوى، فتم فسخ العقد.

وكشف رئيس نادى الزمالك أن عقد بوطيب مفسوخ، وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تم حجز 3 مستشفيات لخضوع اللاعب لعملية جراحية لكنه رفض الذهاب إلى المستشفيات، ولأن العقد ينص على الفسخ أولا، لذلك فسخنا العقد.

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وجاء تواجد بوطيب فى فرنسا عقب مغادرته للقاهرة بعدما حضر إلى مقر اتحاد الكرة لتقديم شكوى ضد ناديه بعد فسخ إدارة نادى الزمالك التعاقد معه، حيث انضم اللاعب المغربى للزمالك فى يناير 2019 قادما من ملاطيا سبور التركى ولكنه لم يقدم مردودا جيدا مع الفريق.

وأوضح رئيس نادى الزمالك أنه حصّن نفسه قانونيا فى أزمة المغربى خالد بوطيب والذى تقدم بشكوى أول أمس ضد الزمالك فى اتحاد الكرة للمطالبة بفسخ تعاقده مع النادى لعدم حصوله على مستحقاته وقال رئيس الزمالك إن ناديه أعد ملفا عن أزمة خالد بو طيب لإرساله لاتحاد الكرة والاتحاد الدولى "فيفا" للحفاظ على حقه فى اللاعب، وتضمن 3 خطابات مسجلة بعلم الوصول على مقر إقامة اللاعب المدون فى جواز السفر الخاص به، ونسخة أخرى على مقر إقامته فى القاهرة، وتحمل هذه الخطابات مطالبة النادى للاعب بضرورة الحضور إلى مقر النادى والانضمام لتدريبات الفريق الأول مع إحضار ما يفيد طبيًا إجرائه جراحة الركبة التى ادعى أنه أجراها فى فرنسا.

وتضمن ملف نادى الزمالك، إخطار من المستشفيات التى قام النادى بالحجز فيها لخالد بو طيب لإجراء جراحة الركبة على نفقة النادي، إلا أن اللاعب رفض الخضوع للكشف أو إجراء الجراحة فى أى من المستشفيات التى قام الزمالك بالحجز فيها، لتكون إثبات من النادى على تلاعب خالد بو طيب ورغبته فى الرحيل عن الزمالك دون حصول النادى على مقابل لبيعه، حتى يضمن النادى حقوقه المادية فى اللاعب.