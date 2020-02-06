شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ينتظم فى مران مستبعدى الأهلي عن مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريبات منفردة فى صالة الجيم بفرع النادى الأهلى بالتتش، تحت قيادة طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق، واستبعد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر، صالح جمعة من قائمة لقاء بيراميدز، كما خاض رامى ربيعة مدافع الفريق تدريبات فى ملعب التتش فى ظل استبعاده من لقاء بيراميدز لإيقافه بعد حصوله على طرد فى لقاء الأهلى الأخير بالدورى أمام المقاولون العرب.

وكان الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، أعلن عدم حاجته لصالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر، وأنه يتمنى له التوفيق فى مكان آخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة، قبل أن يتم الإبقاء عليه ورفض رحيله.

ويحل الأهلى، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، خلال المواجهة التى تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، فى إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز، وهى المباراة التى تمثل تحديا من نوع خاص لنجوم الفريق الأحمر الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير اسمه من الأسيوطي، وكانت آخر مواجهة بين الفريقين فى بطولة الكأس وخسرها الأهلى وودع البطولة فى الموسم الماضى ووقتها تم إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى بعدما فشل فى الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضى بواقع اثنتين بالدورى وثالثة فى الكأس.

ويدخل الأهلى المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعدما حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ويفقد الأهلى فى مواجهة بيراميدز الليلة خدمات العديد من نجومه بداعى الإصابة، وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدى فتحى للإصابة، غير أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يملك بدائل قوية، على حد قوله، وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتى فى مقدمتهم، على معلول، محمد مجدى قفشة، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات، أجايى، رامى ربيعة، محمود متولى، أيمن أشرف، محمد هانى، موران محسن بجانب الصفقة السنغالية الجديدة بادجي.