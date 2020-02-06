شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المواجهة السابعة.. الأهلى يفوز على بيراميدز 3مباريات والتعادل فى واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى ضيفًا على فريق بيراميدز، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويتطلع الأهلى فى مواجهة بيراميدز لحصد نقاط المباراة، لتعزيز تربعه على صدارة جدول مسابقة الدورى، واتخاذ خطوة نحو تحقيق اللقب للموسم الخامس على التوالى وللمرة الـ42 فى تاريخه.

ويدخل الأهلى المباراة وفى جعبته 36 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز على فرق: «سموحة – الانتاج الحربى – أسوان – الجونة – وادى دجلة – حرس الحدود – الإسماعيلى – الاتحاد السكندرى – مصر المقاصة – إف سى مصر – طنطا – المقاولون العرب».

ويتمتع الأهلى بأقوى خط هجوم فى الدورى، بعدما نجح لاعبوه فى تسجيل 35 هدفًا، كما يعد صاحب أقوى خط دفاع، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.

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بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد 26 نقطة، من سبعة انتصارات وخمسة تعادلات، والخسارة فى ثلاث مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.



وأعلن رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز، وجاءت كالتالي:

شريف إكرامي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلى لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى «أفشة»، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني. وسبق أن التقى الأهلى وبيراميدز فى العديد من المواجهات ببطولة الدوري.



وتحمل مواجهة اليوم، الخميس، رقم «7» بين الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما التقى الفريقان فى ست مباريات منذ صعود فريق بيراميدز إلى الدورى الممتاز موسم 2014-2015.

وحقق الأهلى الفوز فى ثلاث مباريات، بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة مباراة واحدة، وخسر الأهلى مواجهتين، والفوز الأكبر فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلى عندما فاز بخماسية دون رد.

حسام عاشور قائد الأهلى وأيمن أشرف مدافع الفريق الأكثر ظهورًا فى تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما سبق للثنائى المشاركة فى أربع مباريات، ونجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك بيراميدز فى ثمانى مناسبات فى أربع مباريات.

كما يعد الثنائى مؤمن زكريا ووليد سليمان الهدافين التاريخيين للقاءات الفريقين، بعدما نجح كل منهما فى تسجيل هدفين.

وكان وليد سليمان لاعب الأهلى الحالى صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك بيراميدز، بينما كان وليد أزارو لاعب الأهلى المعار إلى فريق الاتفاق السعودى صاحب آخر أهداف الأهلي.