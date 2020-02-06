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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 6 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن ، الزمالك يؤمن نفسه بـ"3"خطابات مسجلة في أزمة بو طيب .

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك ، المحدد لها 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع، ليس مؤكداً، نظراً لعدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المباراة فى الموعد المحدد وعلى استاد القاهرة.

الزمالك يؤمن نفسه بـ"3"خطابات مسجلة في أزمة بو طيب

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إن النادي حصّن نفسه قانونيا في أزمة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق والذي تقدم بشكوي أول أمس ضد الزمالك في اتحاد الكرة للمطالبة بفسخ تعاقده مع النادي لعدم حصوله علي مستحقاته.

الأهلي يتمسك بالأربعة الكبار.. وجلسة لحسم تجديد عقودهم

أعلن مسئولو النادى الأهلى تمسكهم بالرباعى "وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى والحارس شريف إكرامى"، والذين تنتهى عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى. وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن هناك جلسة ستجمع كلا منهم على حدة مع إدارة النادى، ممثلة فى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحسم ملف تجديدهم خلال المرحلة المقبلة.

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مسئولو صن داونز يحضرون السوبر المصرى بالإمارات لمراقبة الأهلي أمام الزمالك

قرر مسئولو نادى صن داونز الجنوب أفريقي حضور مباراة الأهلى أمام الزمالك بالسوبر المصرى بالإمارات، المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد.

حسام البدري يستدعي 29 لاعبا لمعسكر المنتخب قبل مواجهتىّ توجو

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، علي ضم 29 لاعبا لقائمة الفريق في المعسكر المقبل الذي يتخلله مباراتان غاية في الأهمية أمام توجو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات امّم افريقيا 2021 المقرر إقامتها في يناير المقبل بالكاميرون .

مجلس أبو ظبى يتحمل إيجار ملعب مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

يتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي تكلفة إيجار ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير الجاري بإستاد محمد بن زايد بالإمارات بناء علي الاتفاق الذي تم بين مسئولو اللجنة الخماسية بالكرة والمجلس .

سعد سمير مدافع الأهلي يتوجه إلى ألمانيا 17 فبراير للعرض على "فولتر"

يتوجه سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ، إلى ألمانيا 17 فبراير الجارى، للخضوع لفحص طبى جديد تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، وحدد الجهاز الطبى بالنادى موعد سفر اللاعب، بالتنسيق مع الطبيب الألماني، للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التى خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته.