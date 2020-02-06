شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة المصرى البورسعيدى وطنطا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم، الخميس، منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويستضيف المصرى البورسعيدى نظيره طنطا فى الخامسة مساءً باستاد الجيش بالسويس فى مواجهة صعبة للفريقين، وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من التراجع المحلى، وشدد على ضرورة حصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، لاسيما بعد لعب المؤجلات، وفى المقابل يسعى أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاستغلال حالة الإرهاق التى ضربت صفوف المصرى بعد رحلة نيجيريا للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة تساهم فى توديع مراكز القاع فى جدول المسابقة

1_ يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد خاض 13 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه ،13 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان.

2_ يحتل طنطا السابع عشر برصيد 13 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21.

3_ يبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام طنطا مكونا من : "أحمد مسعود - أوستين أموتو -عمر كمال - فريد شوقى - أحمد ياسر - شيخ موكورو - مفتاح طقطق - إسلام عطية - كريم العراقى - سادو سانبورن - أحمد شوشة".

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4_ يبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام المصرى مكونا من: "على فرج، محمود مسعود، حسام غالى، سليمان عبد ربه، أحمد فهمى بكر، وليد عادل، إيهاب سمير، أحمد الشناوي، أحمد الألفى، محمد أونش، إسلام فؤاد، أحمد سالم صافى".

5_ فى 21 مباراة سابقة بين الفريقين بالدورى، تفوق المصرى فى 9 مواجهات، مقابل 6 لطنطا، وتعادلا فى 6 مباريات أخرى، تفوق المصرى هجوميا بتسجيل 32 هدفا مقابل 22 هدفا لأبناء السيد البدوى.

6_ يتصدر إبراهيم توفيق مهاجم طنطا التاريخى هدافى المواجهة برصيد 5 أهداف، يليه زميله قدورة، وعوض الحارثى مهاجم المصرى برصيد 4 أهداف.

7_ المواجهة الأولى بين المصرى وطنطا أقيمت فى 25 يناير1957، وفاز طنطا بملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل محمود مصطفى باكورة أهداف المواجهة بعد 7 دقائق فقط، وأضاف زميله قدورة هدفين، قبل أن يسجل عبده سليم هدف حفظ ماء الوجه للمصرى قبل النهاية بـ5 دقائق.