شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب استبعاد فرجانى ساسى من مباراة الزمالك والحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن سبب استبعاد التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، من مباراة حرس الحدود.

وعاقب مجلس إدارة نادى الزمالك التونسى فرجانى ساسي بعدما تغيب الدولى التونسى عن مران المستبعدين خلال فترة تواجد البعثة فى أنجولا لمواجهة أول أغسطس فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا .

وتغيب فرجانى عن 3 تدريبات مع زملائه المستبعدين من مواجهة أول أغسطس، ما أثار حفيظة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للقلعة البيضاء، لاستبعاده من مواجهة حرس الحدود التى أقيمت أمس الأربعاء.

لمعرفة سبب استبعاد فرجانى ساسى من مباراة الزمالك والحرس من هنا

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وكان فريق الزمالك قد حقق فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى.

سجل هدفى الزمالك محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 10 وأحمد سيد زيزو فى الدقيقة 26.

وارتقى الزمالك بعد هذا الفوز للمركز الثالث فى الدورى برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 4 مباريات والهزيمة فى مباراتين، وأحرز لاعبوه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

جدير بالذكر أن قرعة دور ربع النهائى من دورى أبطال إفريقيا التى أقُيمت مساء أمس الأربعاء، أسفرت عن مواجهة الزمالك لفريق الترجى التونسي، حيث ستُقام مباراة الذهاب القاهرة يوم 29 من فبراير الجاري، فيما تُقام مباراة العودة بتونس يوم 6 من شهر مارس المقبل.