شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدف بيراميدز فى الأهلى بآخر مواجهة للفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريقا الأهلى و بيراميدز مواجهة هامة في السابعة و النصف مساء اليوم الخميس في إطار الجولة الـ 16 بالدورى الممتاز على ملعب الدفاع الجوى.

ويسعى الأهلى للثأر من الفريق السماوى في هذا اللقاء خاصة ان آخر مواجهة جمعت كلا الفريقين شهدت فوز بيراميدز بهدف أريك تراورى في دور الـ 16 بكأس مصر الماضى.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة التربع على قمة ترتيب الدورى، بينما يطمح فريق بيراميدز فى مواصلة التألق أمام المارد الأحمر خاصة أنه صاحب الأفضلية فى المواجهات المباشرة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن.

ويدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة.

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ويفتقد الأهلى خدمات العديد من النجوم بسبب الإصابة وأبرزهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدى فتحى للإصابة، يعانى بيراميدز فى مواجهة الأهلى من غياب أبرز عناصره عبد الله السعيد، الذى حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى، ليحصل اللاعب على البطاقة الصفراء أمام نادى مصر ويتأكد غيابه عن مواجهة الأهلى بسبب الإيقاف، غير أن بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتى أنتى تشاتشيتش لديه مجموعة أخرى متميزة من اللاعبين قادرة على تقديم عرض قوى أمام حامل اللقب.

ويعاني بيراميدز في مواجهة الأهلي من غياب أبرز عناصره عبد الله السعيد، والذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى، ليحصل اللاعب على البطاقة الصفراء أمام نادي مصر ويتأكد غيابه عن مواجهة الأهلى بسبب الإيقاف