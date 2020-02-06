شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 13 صورة للأوغندى "باتريك كادو" بعد التوقيع للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الاوغندى باتريك كادو الوافد الجديد للنادى الاسماعيلى على القيام بجولة تفقدية داخل النادى الاصفر عقب وصوله حيث التقط صور تذكارية بجانب علم الدراويش ودولاب بطولات القلعة الصفراء ، وووصل الأوغندى باتريك كادو اليوم بعد انهاء اجراءات دخوله للأراضي المصرية ، ووقع اللاعب الدولى على عقود انضمام لصفوف الدراويش تمهيدا للانتظام بتدريبات الفريق خلال الساعات القليلة القادمة ، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى، وعلم ”الخليج 365” أن مدة التعاقد 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع لكن بتعاقد جديد، وكان الدراويش قد تعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر أيضاً.

بعيداً عما سبق ، حرص الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز على تعنيف لاعبيه بسبب ظهورهم بمستوى سيىء للغاية في مباراة أسوان التي خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام ، وحذر جوميز لاعبيه من استمرار نغمة التهاون والتقصير في المباريات المقبلة مشدداً على أن الاستبعاد والتجميد سيكون مصير اللاعب المتهاون لاسيما أن الفريق الأصفر تنتظره مباريات حاسمة في الفترة المقبلة .

ويستعد الدراويش لمواجهة الفارس الأبيض المقرر لها السابعة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

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في سياق مختلف، يغيب أحمد أيمن لاعب الاسماعيلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بسبب استمرار معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال مباراة بيراميدز التى خسرها الدراويش بهدف دون رد ، كما يواصل محمد حمدى زكى مهاجم الإسماعيلى الغياب عن فريقه أمام الزمالك أيضاً بسبب استمرار معاناته من مزق فى العضلة الأمامية.