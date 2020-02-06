شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال اتحاد الكرة فى بيانه، "يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلى والزمالك ضمن مسابقة الدورى الممتاز، المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى، فى موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أى نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهى المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبى على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا.

وأكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة فى موعدها فى ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية، والتى تبدى دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالى والمقبل أيضا.

يأتى هذا فى الوقت الذى فجر فيه هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة فى مسابقة الدورى المصرى، وقال زادة فى تصريحات تليفزيونية، "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير إلى أجل غير مسمى".

وأضاف زادة، "لقاءات القمة لها متعة خاصة، فلقاء السوبر المصرى فى الإمارات سيقام 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدورى يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".