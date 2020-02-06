شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الترقب يعيشها جمهور الأهلى والزمالك قبل مواجهتى الدور ربع النهائي بدورى أبطال أفريقيا بعد نتائج قرعة هذا الدور التى أقيمت مساء أمس الأربعاء فى مقر الاتحاد الأفريقى "كاف" بمدينة السادس من أكتوبر.

أوقعت القرعة الأهلي فى مواجهة صن داونز والزمالك أمام الترجى، ويعد بطلا تونس وجنوب أفريقيا من الفرق المرشحة للتتويج بلقب البطولة.

تقام مباريات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملاعب الأندية المذكورة أولا، يومى 28 و29 فبراير، والعودة يومى 6 و7 مارس.

تلقى الأهلى من قبل خسارة كبيرة 5/0 في البطولة الماضية أمام صن داونز، والتاريخ ينحاز للأهلى الذى واجه صن داونز 6 مرات فاز 3 مرات وخسر مباراة وتعادلا فى مباراتين.

التقى الفريقان فى 6 مباريات، فاز الزمالك مرتين، والترجى مرة، وتعادلا 3 مرات.

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استهل صن داونز مشواره في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من الدور التمهيدي للبطولة بخسارة خارج الأرض امام أوثو دويو المغمور ذهابا 2-1 قبل اكتساحه في الإياب بنتيجة 4-0، ليتأهل إلى الدور الثاني، ليفوز خارج الأرض على كوت دور من سيشل 5-0 ، قبل أن يحقق أكبر نتيجة فى تاريخ دور المجموعات 11-1 في الإياب.

فى دور المجموعات وقع فى المجموعة الثالثة مع الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الانجولى واتحاد العاصمة الجزائري، وهو الفريق الوحيد الذى لم يخسر في المجموعة محققا 4 انتصارات وتعادلين.

استهل الترجي مشواره في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من الدور الثانى، بمواجهة فريق إليكت سبورت التشادي والتعادل معه ذهابا فى عقر داره 1-1 ، قبل أن يفوز عليه إيابا فى رادي 2-1، ويتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة.

فى دور المجموعات وقع فى المجموعة الرابعة مع الرجاء المغربى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولي، وقد فاز فى 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة.

تقام مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2019 - 2020، يوم 29 مايو المقبل.