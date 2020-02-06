"أبطال أفريقيا 5 مرات".. الشعباني يتحدث عن مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي بجانب موقعة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني للترجي في تصريحات عبر "إذاعة موزاييك" التونسية، إن الوصول لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ليس إنجازًا.

وتابع :"الإنجاز الحقيق هو الوصول لنهائي المسابقة".

واستطاع الترجي أن يحقق لقبي دوري أبطال أفريقيا خلال آخر نسختين على حساب الأهلي والوداد البيضاوي المغربي.

الشعباني تحدث عن منافسه الزمالك، قائلاً :"الزمالك فريق كبير وبطل أفريقيا خمس مرات، مستوى الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي متقارب".

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مدرب الترجي حذر لاعبيه قبل مباراة الزمالك بالسوبر، لافتًا إلى أن على لاعبيه ضرورة التعلم من درس الرجاء البيضاوي المغربي في الموسم الماضي.

وطالب الشعباني لاعبيه بضرورة إحراز لقب السوبر الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1994.

وكان الترجي خسر لقب السوبر الأفريقي النسخة الماضية على يد فريق الرجاء البيضاوي (2-1) في لقاء أقيم بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ومن المقرر أن يواجه الترجي نظيره الزمالك في 14 من الشهر الجاري ضمن السوبر الأفريقي في لقاء سيقام بالدوحة.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا بدور ربع النهائي أسفرت عن وقوع الترجي أمام الزمالك حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة على أن تقام موقعة الإياب على الملعب "الأوليمبي" برادس.