محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
قال مصدر مسؤول في نادي الزمالك، إن أزمة فريق اليد مع مجلس الإدارة بخصوص المستحقات المالية للاعبي الفريق قد انتهت.
المصدر ذاته، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس، أن الأزمة انتهت بعد جلسة الإدارة مع باسم السبكي وحمادة الروبي عضوا الجهاز الفني للفريق.
المصدر أشار إلى أن الإدارة وعدت الجهاز الفني لفريق اليد بإنهاء الأزمة بحد أقصى يوم ١٤ فبراير الجاري وصرف كل المستحقات المتأخرة للاعبين.
وكان عدد من لاعبين فريق اليد قد تغيبوا عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة المستحقات.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يوضح لمصراوي خطوة الإدارة لحل أزمة فريق اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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