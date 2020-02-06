وصول صفقة الإسماعيلي الجديدة قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وصل الأوغندي باتريك كادو مهاجم الإسماعيلي الجديد، إلى الإسماعيلية من أجل الانضمام للفريق الأصفر.

وكان نادي الإسماعيلي أعلن عن ضم كادو في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية قادمًا من فريق نهضة بركان المغربي على سبيل الإعارة.

وبحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، فإن كادو تم التعاقد معه لتدعيم الجانب الهجومي بجوار التونسي فخر الدين بن يوسف والذي تم التعاقد معه أيضًا في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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ويستعد فريق الكرة بالإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن قمة الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري.

وكان الإسماعيلي تلقى خسارة من فريق أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد الأمر الذي جعل إدارة النادي الأصفر تقرر إيقاف المستحقات المالية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة.