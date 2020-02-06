"رغم بيان اتحاد الكرة".. القمة مهددة بالتأجيل للمرة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر مطلع لمصراوي إن قمة الأهلي والزمالك المقرر أن تقام في الـ 24 من الشهر الجاري مهددة بالتأجيل على الرغم من بيان اتحاد الكرة بتأكيد إقامتها.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها وليس هناك أي نية لتعديل موعد هذه المواجهة (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن القمة مهددة بالتأجيل للمرة الثالثة فحتى الأن لم ترد الموافقات الأمنية بشأن مباراة القمة رغم إبلاغ الجهات المعنية منذ أسبوع.

وكان اتحاد الكرة قد قرر في أكتوبر الماضي، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان من المقرر أقامتها في الـ 19 من نفس الشهر في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لأجل غير مسمى لتعليمات أمنية على حد قوله عبر بيان رسمي.

Advertisements

وأعلن اتحاد الكرة في الأول من ديسمبر الماضى إقامة مباراة القمة في الـ 19 من فبراير الجاري ولكنه عاد في يناير وأجل المباراة مرة أخري إلى الـ 24 من فبراير بعد توصله لاتفاق مع مجلس أبو ظبي الرياضي، لإقامة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات يوم 20 فبراير.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع صنداونز والزمالك مع الترجي أحد أيام 28 أو 29 فبراير المقبل في القاهرة بذهاب دوري الـ 8 من دوري الأبطال أي قبل 4 أيام من القمة على أقل تقدير.

وأعلنت لجنة المسابقات قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز أن الفارق الزمني الذى لا يقل عن ثلاثة أيام بين مباراة الفرق المشاركة أفريقيا وتلعب في القاهرة وبين مبارياتها محلياً لا يستلزم تأجيل المواجهة المحلية وهو ما دفعها لتأكيد إقامة القمة.

الجدير بالذكر أن هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد طالب بتأجيل مباراة مباراة القمة عقب إجراء قرعة دور الـ 8 لبطولة دوري الأبطال.