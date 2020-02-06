الخطيب يغادر إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، السفر إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة من أجل إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن آلام الظهر عاودت الخطيب خلال ممارسة عمله في الأسابيع الماضية.

Advertisements

رئيس الأهلي أجرى اتصالات بكل من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة قبل شهور وكذلك الطبيب المعالج في فرنسا والذي رفض التدخل الجراحي.

وقام رئيس الأهلي بزيارة الدكتور ياسر المليجي والذي يتابع حالته الصحية منذ فترة طويلة، والذي أوصاه بضرورة استكمال العلاج مع الطبيب الفرنسي بعد التحسن النسبي في برنامجه العلاجي.

جدير بالذكر أن الخطيب تواجد مع بعثة الأهلي في السودان لمواجهة الهلال في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن حسابات المرحلة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.