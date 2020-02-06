"لا يستحق اللعب للزمالك".. حازم إمام يرد على فرصة ضياع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حازم إمام لاعب فريق الزمالك، أن من يتحدث عن ضياع بطولة الدوري لا يستحق اللعب في صفوف الفريق الأبيض، لافتًا إلى أنه يوجد دور ثان كامل.

وأضاف لاعب الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"اتفقنا مع الفريق بأكمله على الحصول على ست نقاط من خلال الفوز على حرس الحدود والإسماعيلي قبل مباراة السوبر الأفريقي والمصري".

وعن المنافسة على مسابقة الدوري، أوضح :"يتبقى دور ثان بأكمله، ومن يتحدث عن ضياع الدوري لا يستحق اللعب في صفوف الزمالك".

وحول مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا، قال قائد الزمالك الثاني :"من يحتاج الفوز بالبطولة يواجه أي فريق".

Advertisements

الزمالك محليًا يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 28 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي إلا أن الفريق الأبيض خاض مباراتين أكثر من الأحمر.

وفي أفريقيا، سيواجه الزمالك منافسه الترجي ضمن مباريات دور الثمانية حيث ستقام المباراة الأولى في القاهرة بينما ستقام المباراة الثانية في تونس.

ويخوض الزمالك العديد من التحديات خلال شهر فبراير من خلال مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي في 14 من الشهر الجاري ثم مواجهة الأهلي مرتين في السوبر المصري والدوري كما يعود ابناء ميت عقبة لمواجهة الترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الزمالك في السوبر الأفريقي باعتباره بطلاً لمسابقة الكونفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي، في المقابل توّج الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.