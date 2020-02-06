اتحاد الكرة يحسم مصير قمة الأهلي والزمالك في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها وليس هناك أي نية لتعديل موعد هذه المواجهة.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي الزمالك يوم 24 من شهر فبراير الجاري إلا أن أنباءً تواترت حول تأجيل هذه المباراة.

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ونشر اتحاد الكرة بيانًا صحفيًا حصل الخليج 365 على نسخة منه يفيد بأنه لا توجد أي نية لدى اتحاد الكرة لتأجيل المباراة مرة أخرى، خاصة وأن هذه المباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من عمر البطولة.

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وأضاف اتحاد الكرة في البيان أن تأجيل المباراة في المرة الأولى تسبب في ارتباك لجدول بطولة الدوري وأثر بالسلب على ارتباطات الأندية على الصعيد المحلي والقاري.

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وشدد اتحاد الكرة أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في الموعد المحدد لها خاصة في ظل وجود تعاون تام من جانب جميع الهيئات.