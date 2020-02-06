"ثأر وانتقام وضرب نار".. ماذا قالوا بعد قرعة الأهلي والزمالك في أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مازالت أصداء قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، مستمرة، حيث اهتمت وسائل الإعلام العربية والأفريقية بالمواجهات الحاسمة وأهمها، الأهلي وصنداونز والزمالك والنجم الساحلي .

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وأسفرت القرعة التي اقيمت مساء أمس، الخميس عن وقوع الرجاء المغربي مع مازيمبي الكونغولي في طريق الزمالك فيمت يصطدم النجم الساحلي بالوداد المغربي في طريق الأهلي.

وينشر الخليج 365 خلال الراوبط المرفقة ردود الأفعال حول القرعة وما عليم سوى الضغط على الرابط لاستكمال قراءة الخبر:

أول تعليق من الزمالك بعد صدام الترجي في دوري الأبطال

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مواجهة فريقه أمام الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي، ستكون فرصة للتعرف أكثر عن قرب مع بطل تونس.

أول رد فعل من صنداونز بعد الوقوع في مواجهة الأهلي

صرح خالد علي ممثل نادي صنداونز في قرعة دوري أبطال إفريقيا، بأنه يتمنى تكرار ما حدث الموسم الماضي في مواجهة الأهلي والتأهل مجددًا.

"يا بختك يا ترجي".. آل الشيخ يخسر من مواجهة الزمالك والترجي

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مسؤول صنداونز: لم أكن أفضل ملاقاة الأهلي "الذي أشجعه"

كد خالد علي مسؤول فريق صنداونز الجنوب أفريقي، وممثلهم بقرعة نهائيات دوري أبطال أفريقيا، أنه لم يكن يحب ملاقاة الأهلي نظرا لأنه يشجع القلعة الحمراء.

أمير مرتضى: الزمالك والترجي نهائي مبكر

قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، إن الطبيعي أن يفوز فريقه في المباريات وما حدث أمام دجلة كان استثناء وهذا لا يُعني أن أداء فريقه أمام الحرس كان مميزًا.

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الأهلي: مباراة صن داونز قوية للغاية.. وفبراير "ضرب نار"

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن مباراة فريقهم ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صندوانز ستكون قوية للغاية مثلها مثل باق مباريات الدور ذاته.

صنداونز: نحن أكثر جاهزية من الأهلي.. والأقرب للتأهل

أكد خالد علي ممثل نادي صنداونز الجنوب إفريقي أن فريقه أكثر جاهزية من النادي الأهلي لحجز مقعد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

صنداونز: موسيماني يحلم بتدريب الأهلي.. والفوز بمونديال الأندية

أكد المصري خالد علي المنسق العام لفريق صنداونز الجنوب إفريقي أن مدرب فريقه بيتسو موسيماني يحلم بتدريب النادي الأهلي.

"في الموسم الماضي لم يحترمونا".. تصريحات نارية من مدرب صنداونز للأهلي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، أن منافسه في البطولة القارية الأهلي سيعاني من الضغوط من أجل التفوق والتغلب على صنداونز.

"ثأر وانتقام".. كيف تناولت صحف جنوب أفريقيا موقعة الأهلي وصنداونز؟

صحف جنوب أفريقيا سلطت الضوء على فرصة الأهلي للثأر والانتقام من صنداونز بعد إجراء القرعة

ماذا قالت الصحف التونسية عن مواجهة الزمالك والترجي؟

الصحف التونسية سلطت الضوء على مواجهة الزمالك والترجي بجانب تاريخ المواجهات بين الطرفين،والتي وصفت المباراة بـ"الديربي المغاربي".

حارس صنداونز يتهكم

تهكم الأوغندي الدولي دينيس أونيانجو، حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب أفريقي، على الأهلي والزمالك بصورة من شخصيات (توم وجيري) الكارتونية الشهيرة في إشارة لرهبة القطبين من مواجهة فريقه.